Змії, тритони, ондатри: директор зоопарку показав, яких тварин приносить до берега Одещини з Херсону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС до берега Одещини з Херсону течією приносить різних тварин, зокрема, змій, ондатр та тритонів. Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Беляков на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
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"Зараз до берега Одещини з Херсону приносить різних тварин, в тому числі є і змії. Вчора ми виїжджали до моря за викликом поліції, було повідомлення про начебто гадюку, але виявилось, що то просто водяний вуж (Natrix tessellata). На Херсонщині дійсно мешкає степова гадюка (Vipera renardi), і теоретично може принести і її, але на практиці це дуже маловірогідно. Тому не варто у кожній змії бачити небезпеку", - написав Беляков.
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Також за його словами, до морського берега принесло ондатр, жаб, тритонів.
Беляков зауважив, що ці тварини не зможуть вижити у морі, тому їх треба збирати, перевіряти їх стан, проводити реабілітацію, а вже потім випускати у природні прісні водойми.
"Ми їх рятуємо, багатьох привозять до зоопарку небайдужі люди", - додав Беляков.
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Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків. Вода досягла узбережжя Одещини, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків та предмети побуту жителів Херсонщини.
Також 9 червня начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що берегова лінія області очищена від того, що принесло морем з Херсонщини.