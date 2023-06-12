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Змеи, тритоны, ондатры: директор зоопарка показал, каких животных приносит к берегу Одесской области из Херсона

Киев • УНН

 • 20430238 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС к берегу Одесской области из Херсона течением приносит различных животных, в частности, змей, ондатр и тритонов. Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков на своей странице Facebook, передает УНН.

Змеи, тритоны, ондатры: директор зоопарка показал, каких животных приносит к берегу Одесской области из Херсона

Цитата

"Сейчас к берегу Одесской области из Херсона приносит разных животных, в том числе есть и змеи. Вчера мы выезжали к морю по вызову полиции, было сообщение о якобы гадюке, но оказалось, что это просто водяной уж (Natrix tessellata). На Херсонщине действительно живет степная гадюка (Vipera renardi), и теоретически может принести и ее, но на практике это очень маловероятно. Поэтому не стоит в каждой змее видеть опасность", - написал Беляков.

Детали

Также по его словам, к морскому берегу принесло ондатр, лягушек, тритонов.

Беляков отметил, что эти животные не смогут выжить в море, поэтому их надо собирать, проверять их состояние, проводить реабилитацию, а уже потом выпускать в естественные пресные водоемы.

"Мы их спасаем, многих привозят в зоопарк неравнодушные люди", - добавил Беляков.

Напомним

Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков. Вода достигла побережья Одесской области, принеся с собой фрагменты разрушенных домов и предметы быта жителей Херсонщины.

Также 9 июня начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что береговая линия области очищена от того, что принесло морем с Херсонщины.

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