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ЗМІ: возз'єднання Румунії і Молдови - один із сценаріїв можливої війни НАТО і РФ

ЗМІ: возз'єднання Румунії і Молдови - один із сценаріїв можливої війни НАТО і РФ

Київ • УНН

 • 22748 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Інститут кібернетики Американської військової академії (ACI) опублікував навчальний комікс, зі сценарієм, згідно з яким сили НАТО зазнають поразки в конфлікті з Росією, на тлі об'єднання Республіки Молдова та Румунії. Про це повідомляє УНН з посиланням на румунські ЗМІ.

"Ілюстровані підручники призначені для американських військових, щоб мотивувати майбутніх офіцерів думати про війни майбутнього і про те, як готуватися саме до таких конфліктів. Відповідно до цієї історії, в 2027 році Молдова і Румунія вирішують об'єднатися і, таким чином, перетнути "червону лінію" Росії. Напруженість посилюється тим фактом, що НАТО і Москва в даний час проводять навчання на різних частинах російського кордону", - пише libertatea.ro

Згідно зі сценарієм Американської військової академії, боротьба буде йти швидко, тому що у Росії є можливість вести високотехнологічну війну: за сценарієм, нібито Москва запускає кібератаку, яка вражає обладнання противника, а потім атакує танкові альянси.

Далі, згідно зі сценарієм, задуманому авторами довідника, російські війська конфіскують американське консульство в одному з переможених міст.

"Наша місія - попередити стратегічний сюрприз для армії", - сказала підполковник ACI підполковник Наталі Ванетті. За її словами, керівництво призначене як для рядових солдат, так і для молодих офіцерів.

Нагадаємо, в столиці Молдови Кишиневі тисячі осіб відзначили 100-річчя об'єднання Бессарабії і Румунії.

Захід на площі Великих національних зборів було організовано групами з Молдови та Румунії, які закликають до об'єднання цих двох країн.

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