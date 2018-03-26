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СМИ: воссоединение Румынии и Молдовы - один из сценариев вероятной войны НАТО и РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Институт кибернетики Американской военной академии (ACI) опубликовал обучающий комикс, со сценарием, согласно которому силы НАТО терпят поражение в конфликте с Россией, на фоне объединения Республики Молдова и Румынии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынские СМИ.

“Иллюстрированные учебники предназначены для американских военных, чтобы мотивировать будущих офицеров думать о войнах будущего и о том, как готовиться именно к таким конфликтам. Согласно этой истории, в 2027 году Молдова и Румыния решают объединиться и, таким образом, пересечь „красную линию“ России. Напряженность усугубляется тем фактом, что НАТО и Москва в настоящее время проводят учения на разных частях российской границы”, — пишет libertatea.ro

Согласно сценарию Американской военной академии, борьба будет идти быстро, потому что у России есть возможность вести высокотехнологичную войну: по сценарию, якобы Москва запускает кибератаку, которая поражает оборудование противника, а затем атакует танковые альянсы.

Далее, согласно сценарию, задуманному авторами справочника, российские войска конфискуют американское консульство в одном из побежденных городов.

“Наша миссия — предотвратить стратегический сюрприз для армии”, — сказала подполковник ACI подполковник Натали Ванетт. По ее словам, руководство предназначено как для рядовых солдат, так и для молодых офицеров.

Напомним, в столице Молдовы Кишиневе тысячи человек отметили 100-летие объединения Бессарабии и Румынии.

Мероприятие на площади Великого национального собрания было организовано группами из Молдовы и Румынии, которые призывают к объединению этих двух стран.

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