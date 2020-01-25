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ЗМІ викрили глобальну мережу фейкових профілів у Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Журналісти німецького видання Spiegel та дослідники американського аналітичного центру Atlantic Council викрили глобальну мережу фейкових профілів у соціальній мережі Facebook. У статті Spiegel, опублікованій у п’ятницю, 24 січня, зазначається, що від імені фейкових військових, правоохоронців, працівників туристичної індустрії тощо мережа поширювала пропаганду у більш ніж 30 країнах по всьому світу, передає УНН спираючись на DW.

ЗМІ викрили глобальну мережу фейкових профілів у Facebook

Згідно з даними журналістів, за допомогою фальшивих профілів поширювалися расистські коментарі та критикувалися такі політики, як експрезидент США Барак Обама та канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Водночас такі політичні фігури, як президент США Дональд Трамп та його російський колега Володимир Путін активно підтримувалися акаунтами, що належали до викритої мережі.

Зазначається, що вона налічувала сотні фейкових профілів та діяла щонайменше з 2011 року. У Spiegel додали, що Facebook вирішив ліквідувати фейкові профілі лише після того, як на них вказали журналісти видання та аналітики Atlantic Council. Водночас, хто саме стоїть за мережею, достеменно поки не відомо.

Творцям сфальшованих акаунтів вдалося за їхньою допомогою налагодити особистий контакт із справжніми особами, серед яких були політики, лікарі, військові та журналісти. При цьому вони обмінювалися із фейковими співрозмовниками особистою та навіть інтимною інформацією. Тому німецьке видання припускає, що метою мережі була не лише пропаганда, а й шпигунство за реальними людьми.

Загалом лише з січня по вересень 2019 року Facebook видалив близько 5,4 мільярда фейкових акаунтів, пише Spiegel з посиланням на дані соціальної мережі.

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У вересні 2019 року компанія Facebook видалила сотні сторінок, груп та облікових записів користувачів через скоординовані спроби маніпулювання громадською думкою та використання недостовірної інформації щодо українських користувачів соціальної мережі. Серед видалених сторінок були й ті, що належали українським онлайн-виданням.

За даними Facebook, всі ці акаунти мали зв’язок з українською PR-компанією Pragmatico. При цьому на рекламу видалених сторінок у Facebook та Instagram загалом було витрачено близько 1,6 мільйона доларів США.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року Європейський суд у Люксембурзі постановив що соцмережі, зокрема й Facebook, можна змушувати видаляти фейкову інформацію.

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