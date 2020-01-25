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СМИ разоблачили глобальную сеть фейковых профилей в Facebook

Киев • УНН

 • 23351 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Журналисты немецкого издания Spiegel и исследователи американского аналитического центра Atlantic Council разоблачили глобальную сеть фейковых профилей в социальной сети Facebook. В статье Spiegel, опубликованной в пятницу, 24 января, отмечается, что от имени фейковых военных, правоохранителей, работников туристической индустрии и др сеть распространяла пропаганду в более чем 30 странах по всему миру, передает УНН опираясь на DW.

СМИ разоблачили глобальную сеть фейковых профилей в Facebook

Согласно данным журналистов, с помощью фальшивых профилей распространялись расистские комментарии и критиковались такие политики, как экс-президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель. В то же время такие политические фигуры, как президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин активно поддерживались аккаунтами, принадлежавших к разоблаченной сети.

Отмечается, что она насчитывала сотни фейковых профилей и действовала по меньшей мере с 2011 года. В Spiegel добавили, что Facebook решил ликвидировать фейковые профили только после того, как на них указали журналисты издания и аналитики Atlantic Council. В то же время, кто именно стоит за сетью, точно пока не известно.

Создателям сфальсифицированных аккаунтов удалось с их помощью наладить личный контакт с настоящими лицами, среди которых были политики, врачи, военные и журналисты. При этом они обменивались с фейковых собеседниками личной и даже интимной информацией. Поэтому немецкое издание предполагает, что целью сети была не только пропаганда, но и шпионаж за реальными людьми.

В общем только с января по сентябрь 2019 года Facebook удалил около 5,4 миллиарда фейковых аккаунтов, пишет Spiegel со ссылкой на данные социальной сети.

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В сентябре 2019 года компания Facebook удалила сотни страниц, групп и учетных записей пользователей через скоординированные попытки манипулирования общественным мнением и использование недостоверной информации относительно украинских пользователей социальной сети. Среди удаленных страниц были и те, что принадлежали украинским онлайн-изданиям.

По данным Facebook, все эти аккаунты имели связь с украинской PR-компанией Pragmatico. При этом на рекламу удаленных страниц в Facebook и Instagram всего было потрачено около 1,6 миллиона долларов США.

Напомним, что в октябре 2019 Европейский суд в Люксембурге постановил что соцсети, включая Facebook, можно заставлять удалять фейковых информацию.

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