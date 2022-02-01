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ЗМІ: у керівній партії Німеччини проти, щоб Естонія передала Україні гаубиці

ЗМІ: у керівній партії Німеччини проти, щоб Естонія передала Україні гаубиці

Київ • УНН

 • 17693 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У керівній в Німеччині Соціал-демократичній партії (СДПН) сигналізують про відмову від постачання гаубиць з Естонії в Україну, пише УНН із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Деталі

Як зазначили, раніше федеральний канцлер Олаф Шольц чітко сформулював свою позицію: одночасно із погрозою Росії санкціями він відмовляється від постачання летальної зброї в Україну.

За даними Süddeutsche Zeitung, президія СДПН уже підтримала лінію канцлера на закритому засіданні тиждень тому.

Однак федеральному уряду ще належить ухвалити конкретне рішення з цього питання. Естонія хоче доправити в Україну дев'ять артилерійських знарядь із колишніх запасів НДР та запросила схвалення уряду Німеччини.

Водночас, як повідомили, лідер соціал-демократів Ларс Клінгбейль уже дав зрозуміти, що він проти схвалення таких постачань.

"Я не вірю у постачання зброї до кризових зон, незалежно від того, з якої країни вони приходять", — сказав він у неділю в ефірі ZDF, коли запитали про гаубиці.

Контекст

У січні Естонія звернулася до Німеччини за схваленням постачання гаубиць в Україну, випущених у Німецькій Демократичній Республіці (НДР).

Країна має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці на тлі російської загрози. Однак для цього необхідне схвалення Берліна, адже гаубиці було випущено в НДР.

Напередодні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю німецьким ЗМІ закликав уряд Німеччини підтримати Україну у її самообороні проти Росії.

Раніше в уряді ФРН неодноразово заявляли, що країна відмовляється постачати Україні оборонну зброю.

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