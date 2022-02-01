ЗМІ: у керівній партії Німеччини проти, щоб Естонія передала Україні гаубиці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У керівній в Німеччині Соціал-демократичній партії (СДПН) сигналізують про відмову від постачання гаубиць з Естонії в Україну, пише УНН із посиланням на Süddeutsche Zeitung.
Деталі
Як зазначили, раніше федеральний канцлер Олаф Шольц чітко сформулював свою позицію: одночасно із погрозою Росії санкціями він відмовляється від постачання летальної зброї в Україну.
За даними Süddeutsche Zeitung, президія СДПН уже підтримала лінію канцлера на закритому засіданні тиждень тому.
Однак федеральному уряду ще належить ухвалити конкретне рішення з цього питання. Естонія хоче доправити в Україну дев'ять артилерійських знарядь із колишніх запасів НДР та запросила схвалення уряду Німеччини.
Водночас, як повідомили, лідер соціал-демократів Ларс Клінгбейль уже дав зрозуміти, що він проти схвалення таких постачань.
"Я не вірю у постачання зброї до кризових зон, незалежно від того, з якої країни вони приходять", — сказав він у неділю в ефірі ZDF, коли запитали про гаубиці.
Контекст
У січні Естонія звернулася до Німеччини за схваленням постачання гаубиць в Україну, випущених у Німецькій Демократичній Республіці (НДР).
Країна має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці на тлі російської загрози. Однак для цього необхідне схвалення Берліна, адже гаубиці було випущено в НДР.
Напередодні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю німецьким ЗМІ закликав уряд Німеччини підтримати Україну у її самообороні проти Росії.
Раніше в уряді ФРН неодноразово заявляли, що країна відмовляється постачати Україні оборонну зброю.