Эстония обратилась к Германии за одобрением поставок оружия в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Эстония обратилась к Германии за одобрением поставок гаубиц в Украину, которые были выпущены в Германской Демократической Республике (ГДР). Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Детали
Отмечается, что Эстония намерена передать Украине 122-миллиметровые гаубицы на фоне российской угрозы. Однако для этого необходимо одобрение Берлина, ведь гаубицы были выпущены в ГДР.
Сейчас запрос изучается и находится "на ведомственном согласовании". Как сообщила пресс-секретарь Министерства обороны ФРР, этот процесс должен быть также скоординирован с Финляндией.
Добавим
Британская The Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны сообщили, что Великобритания рассматривает возможность отправления сотен дополнительных войск в соседние с Украиной страны НАТО для "сдерживания" России.
В частности, страны-члены НАТО провели переговоры на высоком уровне относительно того, стоит ли увеличивать свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1200 человек в Эстонии, где находятся 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженеры, средства ПВО и разведки.
Более 300 французских военнослужащих также входят в состав боевой группы.
В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в рамках усиления миссии НАТО.