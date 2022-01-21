Естонія звернулася до Німеччини за схваленням поставок зброї в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Естонія звернулася до Німеччини за схваленням поставок гаубиць в Україну, які були випущені у Німецькій Демократичній Республіці (НДР). Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
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Зазначається, що Естонія має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці на тлі російської загрози. Однак для цього необхідно схвалення Берліна, адже гаубиці були випущені у НДР.
Наразі запит вивчається та перебуває "на відомчому узгодженні". Як повідомила пресекретарка міністерства оборони ФРР, цей процес має бути також скоординований із Фінляндією.
Додамо
Британська The Times із посиланням на джерела в оборонному відомстві країни повідомила, що Велика Британія розглядає можливість відправлення сотень додаткових військ до сусідніх з Україною країн НАТО для "стримування" Росії.
Зокрема, країни-члени НАТО провели переговори на високому рівні щодо того, чи варто збільшувати свою присутність в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.
Велика Британія очолює бойову групу чисельністю 1200 осіб в Естонії, де перебувають 830 військовослужбовців, танки, бойові броньовані машини, самохідна артилерія, інженери, засоби ППО та розвідки.
Понад 300 французьких військовослужбовців також входять до складу бойової групи.
У Польщі також перебувають 140 британських військовослужбовців у межах посиленої місії НАТО.