СМИ: в правящей партии Германии против, чтобы Эстония передала Украине гаубицы

ukru
15 марта, 19:03 • 106307 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142439 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122986 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116552 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104550 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101323 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92423 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123722 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127182 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127282 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 72348 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 42152 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 22045 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 43356 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 24952 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123722 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123717 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261167 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290495 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226825 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105057 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127182 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111421 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128698 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130727 просмотра
Актуальное
СМИ: в правящей партии Германии против, чтобы Эстония передала Украине гаубицы

СМИ: в правящей партии Германии против, чтобы Эстония передала Украине гаубицы

Киев • УНН

 • 17691 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В руководящей в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) сигнализируют об отказе от поставки гаубиц из Эстонии в Украину, пишет УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Детали

Как отметили, ранее федеральный канцлер Олаф Шольц четко сформулировал свою позицию: одновременно с угрозой России санкциями он отказывается от поставок летального оружия в Украину.

По данным Süddeutsche Zeitung, президиум СДПГ уже поддержал линию канцлера на закрытом заседании неделю назад.

Однако федеральному правительству еще предстоит принять конкретное решение по этому вопросу. Эстония хочет доставить в Украину девять артиллерийских орудий из прежних запасов ГДР и запросила одобрение правительства Германии.

В то же время, как сообщили, лидер социал-демократов Ларс Клингбейль уже дал понять, что он против одобрения таких поставок.

"Я не верю в поставки оружия в кризисные зоны, независимо от того, из какой страны они приходят", — сказал он в воскресенье в эфире ZDF, когда спросили о гаубицы.

Контекст

В январе Эстония обратилась к Германии за одобрением поставок гаубиц в Украину, выпущенных в Германской Демократической Республике (ГДР).

Страна намерена передать Украине 122-миллиметровые гаубицы на фоне российской угрозы. Однако для этого необходимо одобрение Берлина, ведь гаубицы были выпущены в ГДР.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью немецким СМИ призвал правительство Германии поддержать Украину в ее самообороне против России.

Ранее в правительстве ФРГ неоднократно заявляли, что страна отказывается поставлять Украине оборонительное оружие.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы