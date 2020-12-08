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ЗМІ: ситуація навколо "Мотор Січ" програшна для України за будь-якого результату

ЗМІ: ситуація навколо "Мотор Січ" програшна для України за будь-якого результату

Київ • УНН

 • 19215 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна вже не зможе заморозити ситуацію навколо ПАТ "Мотор Січ" або уникнути врегулювання угоди з продажу контрольного пакета акцій китайським інвесторам. За будь-якого результату Україна зазнає втрат - відзначають журналісти Радіо Свобода, які проаналізували наслідки звернення китайських інвесторів в міжнародний арбітраж, передає УНН.

"У ситуації з "Мотор Січ" Україна пройшла якусь точку неповернення і тепер отримає проблеми, незалежно від того, як далі будуть розвиватися події. Якщо Україна остаточно відмовить китайцям в праві на акції, які вони вже купили, то буде змушена наймати недешевих західних юристів, платити компенсації інвестору, а на додаток до цього - ще й посвариться з Китаєм на зовнішньополітичному рівні", - прогнозує "Радіо Свобода", і додає, що навіть спроба "заморозити" ситуацію в тому стані, в якому вона перебуває останні три роки не виключає серйозних витрат, які ляжуть тягарем на українських платників податків - судові витрати і програш 3,5 млрд дол. в міжнародному арбітражі.

Голова організації StateWatch Гліб Каневський звертає увагу, що Україна не проявляє ніякої активності в урегулюванні конфлікту навколо "Мотор Січ".

"Претензія на суму 3,5 млрд дол. в арбітражі - це важіль настільки потужний, що навіть при бажанні української влади не відступати у неї нічого не вийде. Адже Україна зараз має проблему з публічними фінансами: їй буде ніде взяти такі гроші, щоб віддати їх Китаю", - попереджає експерт.

За словами Гліба Каневського, Україна сама винна в затягуванні вирішення цієї проблеми, а також в тому, що може програти суди по "Мотор Січ"; ситуацію тільки посилює те, що СБУ не "рухає" розслідування справи про покупку акцій, а Антимонопольний комітет не приймає ніяких рішень по ним. Експерт нагадує, що Україна вже потрапляла в подібні ситуації і має негативний досвід програшів інвесторам.

Прем'єр Денис Шмигаль, який отримав доручення РНБО і президента Зеленського провести аналіз ситуації, раніше заявив: "Держава не може втручатися в продаж пакетів акцій тим чи іншим інвесторам, покупку цих акцій ким завгодно. І тут насправді питання в площині третейських, судових суперечок. Коли рішення повинні приймати не політики, а неупереджені інституції, які призначені для цього у всьому світі". Аналогічну позицію зайняв Олег Уруський, віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України: "Я не думаю, що воно ляже на мої плечі, - сказав він раніше в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на питання журналіста про майбутнє заводу, акції та діяльність якого протягом кількох років заблоковані, а ситуація доведена до міжнародного арбітражу. - Так як підприємство приватне, акції знаходяться у власності іноземних інвесторів".

Нагадаємо, що 5 грудня поточного року китайські інвестори повідомили українське Міністерство юстиції про початок міжнародного арбітражного процесу проти України про стягнення збитків на суму 3,5 млрд дол. Цьому передували спроби китайських акціонерів "Мотор Січ" домогтися скасування арештів акцій в українських судах, узгодження концентрації контрольного пакета в АМКУ або врегулювання ситуації шляхом проведення доарбітражних переговорів. Китайська сторона розцінює поведінку української влади як експропріацію інвестицій, оскільки доступ до підприємства блокується з 2017 року.

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