СМИ: ситуация вокруг “Мотор Сич” проигрышна для Украины при любом исходе

“В ситуации с „Мотор Сич“ Украина прошла некую точку невозврата и теперь получит проблемы, независимо от того, как дальше будут развиваться события. Если Украина окончательно откажет китайцам в праве на акции, которые они уже купили, то будет вынуждена нанимать недешевых западных юристов, платить компенсации инвестору, а в дополнение к этому — еще и поссорится с Китаем на внешнеполитическом уровне”, — прогнозирует “Радио Свобода”, и добавляет, что даже попытка “заморозить” ситуацию в том состоянии, в котором она находится последние три года не исключает серьезных расходов, которые лягут бременем на украинских налогоплательщиков — судебные расходы и проигрыш 3,5 млрд долл. в международном арбитраже.

Председатель организации StateWatch Глеб Каневский обращает внимание, что Украина не проявляет никакой активности в урегулировании конфликта вокруг “Мотор Сич”.

“Претензия на сумму 3,5 млрд долл. в арбитраже — это рычаг настолько мощный, что даже при желании украинской власти не отступать у нее ничего не получится. Ведь Украина сейчас имеет проблему с публичными финансами: ей будет негде взять такие деньги, чтобы отдать их Китаю”, — предупреждает эксперт.

По словам Глеба Каневского, Украина сама виновата в затягивании решения этой проблемы, а также в том, что может проиграть суды по “Мотор Сич”; ситуацию только усугубляет то, что СБУ не “двигает” расследование дела о покупке акций, а Антимонопольный комитет не принимает никаких решений по ним. Эксперт напоминает, что Украина уже попадала в подобные ситуации и имеет негативный опыт проигрышей инвесторам.

Премьер Денис Шмыгаль, получивший поручение СНБО и президента Зеленского провести анализ ситуации, ранее заявил: “Государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций тем или иным инвесторам, покупку этих акций кем угодно. И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире”. Аналогичную позицию занял Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины: “Я не думаю, что оно ляжет на мои плечи, — сказал он ранее в интервью „Радио Свобода“, отвечая на вопрос журналиста о будущем завода, акции и деятельность которого на протяжении нескольких лет заблокированы, а ситуация доведена до международного арбитража. — Так как предприятие частное, акции находятся в собственности иностранных инвесторов”.

Напомним, что 5 декабря текущего года китайские инвесторы уведомили украинское Министерство юстиции о начале международного арбитражного процесса против Украины о взыскания ущерба на сумму 3,5 млрд долл. Этому предшествовали попытки китайских акционеров “Мотор Сич” добиться отмены арестов акций в украинских судах, согласования концентрации контрольного пакета в АМКУ или урегулирования ситуации путем проведения доарбитражных переговоров. Китайская сторона расценивает поведение украинской власти как экспроприацию инвестиций, поскольку доступ к предприятию блокируется с 2017 г.