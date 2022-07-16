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ЗМІ: Рікі Мартіну може загрожувати до 50 років ув'язнення

ЗМІ: Рікі Мартіну може загрожувати до 50 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 368154 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Племінник поп-музиканта Рікі Мартіна звинуватив співака у фізичному та психологічному насильстві. Як повідомляє іспанська газета Marcа, артисту може загрожувати до 50 років позбавлення волі, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 21-річний Денніс Аділь Санчес є сином рідної сестри Рікі Мартіна, хлопець запевняє, що його стосунки з дядьком тривали близько семи місяців і були розірвані з ініціативи молодої людини кілька місяців тому.

Також наголошується, що адвокати 50-річного співака готують захист. Вони заявляють, що нещодавно Санчеса самого засудили за домагання.

"Ми впевнені, що коли у цьому питанні стануть відомі справжні факти, наш клієнт Рікі Мартін буде повністю виправданий", - зазначають вони.

За даними газети, судовий процес має стартувати 21 липня. Цього ж дня Денніс Аділь Санчес відповість на запитання судді.

Доповнення

Рікі Мартін - пуерториканський співак, один із найпопулярніших латиноамериканських артистів, який неодноразово був нагороджений такими преміями, як Греммі.

Як відомо, він має чоловіка - шведсько-сирійського художника Джвана Йосефа. Пара виховує чотирьох дітей.

Українські Національні Новини

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