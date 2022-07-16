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СМИ: Рики Мартину может грозить до 50 лет тюрьмы

СМИ: Рики Мартину может грозить до 50 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 368152 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Племянник поп-музыканта Рики Мартина обвинил певца в физическом и психологическом насилии. Как сообщает испанская газета Marcа, артисту может грозить до 50 лет лишения свободы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 21-летний Деннис Адиль Санчес является сыном родной сестры Рики Мартина, парень уверяет, что его отношения с дядей длились около семи месяцев и были разорваны по инициативе молодого человека несколько месяцев назад.

Также отмечается, что адвокаты 50-летнего певца готовят защиту. Они заявляют, что недавно Санчеса самого осудили за притязания.

"Мы уверены, что когда в этом вопросе станут известны подлинные факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан", - отмечают они.

По данным газеты, судебный процесс должен стартовать 21 июля. В этот же день Деннис Адиль Санчес ответит на вопросы судьи.

Дополнение

Рики Мартин - пуэрториканский певец, один из самых популярных латиноамериканских артистов, неоднократно награжденный такими премиями, как Грэмми.

Как известно, он имеет мужа – шведско-сирийского художника Джвана Йосефа. Пара воспитывает четырех детей.

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