СМИ: Рики Мартину может грозить до 50 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Племянник поп-музыканта Рики Мартина обвинил певца в физическом и психологическом насилии. Как сообщает испанская газета Marcа, артисту может грозить до 50 лет лишения свободы, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 21-летний Деннис Адиль Санчес является сыном родной сестры Рики Мартина, парень уверяет, что его отношения с дядей длились около семи месяцев и были разорваны по инициативе молодого человека несколько месяцев назад.
Также отмечается, что адвокаты 50-летнего певца готовят защиту. Они заявляют, что недавно Санчеса самого осудили за притязания.
"Мы уверены, что когда в этом вопросе станут известны подлинные факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан", - отмечают они.
По данным газеты, судебный процесс должен стартовать 21 июля. В этот же день Деннис Адиль Санчес ответит на вопросы судьи.
Дополнение
Рики Мартин - пуэрториканский певец, один из самых популярных латиноамериканских артистов, неоднократно награжденный такими премиями, как Грэмми.
Как известно, он имеет мужа – шведско-сирийского художника Джвана Йосефа. Пара воспитывает четырех детей.