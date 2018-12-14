ЗМІ РФ: власник "Норда" побоюється, що арештоване судно можуть продати на запчастини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Арештоване російське риболовецьке судно “Норд” може бути продано на запчастини, вважає Сергій Лєсков, голова керченського виробничого кооперативу “Колгосп імені Першого Травня”, який є власником судна. Про це він повідомив у коментарі російському агентству ТАРС, інформує УНН.
Раніше повідомлялося, що Національне агентство України з повернення активів повторно виставило на продаж арештоване російське риболовецьке судно “Норд”, яке було затримано українською прикордонною службою навесні нинішнього року, зі знижкою в 10%. Аукціон відбудеться 26 грудня. За даними Мін’юсту України, стартова ціна тепер складає 1,46 млн гривень, гарантійний внесок для участі — 101,6 тисяч гривень.
“Швидше за все, ціну знизять до вартості запчастин і вартості металу. Розберуть на запчастини, а решту пустять на металобрухт”, — сказав Лєсков ТАРС в п’ятницю. Він також повідомив, що готуються позови до міжнародних судів з приводу арешту судна.
Судно було побудовано в 1989 році в Азові (Ростовська область), його довжина — 23,6 м, ширина — 6,5 м.
Нагадуємо, за захід до портів окупованого Криму затримали 15 суден.