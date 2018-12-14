СМИ РФ: владелец "Норда" опасается, что арестованное судно могут продать на запчасти
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Арестованное российское рыболовецкое судно “Норд” может быть продано на запчасти, считает Сергей Лесков, председатель керченского производственного кооператива “Колхоз имени Первого Мая”, который является собственником судна. Об этом он сообщил в комментарии российскому агентству ТАСС, информирует УНН.
Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по возврату активов повторно выставило на продажу арестованное российское рыболовецкое судно “Норд”, которое было задержано украинской погранслужбой весной нынешнего года, со скидкой в 10%. Аукцион состоится 26 декабря. По данным минюста Украины, стартовая цена теперь составляет 1,46 млн гривен, гарантийный взнос для участия — 101,6 тысяч гривен.
“Скорее всего, цену понизят до стоимости запчастей и стоимости металла. Разберут на запчасти, а остальное пустят на металлолом”, — сказал Лесков ТАСС в пятницу. Он также сообщил, что готовятся иски в международные суды по поводу ареста судна.
Судно было построено в 1989 году в Азове (Ростовская область), его длина — 23,6 м, ширина — 6,5 м.
Напоминаем, за заход в порты оккупированного Крыма задержали 15 судов.