"Норд" уцінили та знову хочуть продати

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повторно виставило на державному онлайн-аукціоні OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) арештований рибацький чорноморський сейнер "Норд" зі зниженням ціни на 10%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міністерства юстиції.