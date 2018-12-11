"Норд" уцінили та знову хочуть продати
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повторно виставило на державному онлайн-аукціоні OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) арештований рибацький чорноморський сейнер "Норд" зі зниженням ціни на 10%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міністерства юстиції.
Судно побудовано у 1989 році у місті Азов (Ростовська область РФ). Довжина - 23,6 метра. Ширина - 6,5 м. Потужність головного двигуна - 165 кВт. Чиста місткість - 32 т.
Свого часу, у зв’язку з подіями у Криму судно було незаконно захоплене Російською Федерацією. Згодом, судно було арештовано, порушено відповідне кримінальне провадження і передано Агентству з розшуку та менеджменту активів.
"Згідно з правилами проведення торгів АРМА знову виставила лот зі зниженням ціни, що суттєво збільшить увагу з боку покупців до судна. OpenMarket - це відкриті та безпечні торги, у яких може взяти участь кожен. Тож не проґавте таку можливість", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" OpenMarket Віктор Вишньов.
Дата проведення торгів - 26 грудня 2018 року.
Стартова ціна - 1 468 473 грн.
Гарантійний внесок для участі (повертається у випадку програшу) - 101 636 грн.
Як повідомляв УНН, у ДП “СЕТАМ” заявляли, що судно “Норд” буде повторно виставлене на електронні торги, але вже буде знижена стартова ціна.
7 листопада торги з продажу арештованого чорноморського риболовного сейнера “Норд”, яке затримали українські прикордонники, не відбулися у зв’язку з відсутністю допущених учасників.
25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд”, приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.
Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно “Норд” Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.