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"Норд" уценили и снова хотят продать

Киев • УНН

 • 11424 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, повторно выставило на государственном онлайн-аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) арестованный рыбацкий черноморский сейнер "Норд" со снижением цены на 10%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции.

"Норд" уценили и снова хотят продать

Судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область РФ). Длина - 23,6 метра. Ширина - 6,5 м. Мощность главного двигателя - 165 кВт. Чистая вместимость - 32 т.

В свое время, в связи с событиями в Крыму судно было незаконно захвачено Российской Федерацией. Впоследствии, судно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство и передано Агентству по розыску и менеджмента активов.

"Согласно правилам проведения торгов АРМА снова выставила лот со снижением цены, что существенно увеличит внимание со стороны покупателей к судну. OpenMarket - это открытые и безопасные торги, в которых может принять участие каждый. Поэтому не пропустите такую возможность", - подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" OpenMarket Виктор Вишнёв.

Дата проведения торгов - 26 декабря 2018.

Стартовая цена - 1468473 грн.

Гарантийный взнос для участия (возвращается в случае проигрыша) - 101636 грн.

Как сообщал УНН, в ГП "СЕТАМ" заявляли, что судно "Норд" будет повторно выставлен на электронные торги , но уже будет снижена стартовая цена.

7 ноября торги по продаже арестованного черноморского рыболовного сейнера "Норд", которое задержали украинские пограничники, не состоялось в связи с отсутствием допущенных участников.

25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.

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