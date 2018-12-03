ЗМІ РФ вирішили дізнатися у Пентагоні про найм його підрядником перекладачів з української

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міністерство оборони США не прояснює деталі найму одним з його приватних підрядників перекладачів з української мови, від яких чекають в тому числі готовності “служити у разі потреби в зоні бойових дій”, про таке заявили журналісти російського агентства ТАРС, повідомляє УНН.

Повідомлення про прийом на роботу таких фахівців (за твердженням російського агентства — ред.) розповсюдила компанія Mission Essential, що базується в штаті Огайо. Вона вказала, що такі перекладачі потрібні для забезпечення “секретних надзвичайних операцій в підтримку (діяльності) Збройних сил США в Україні”. Претенденти на ці вакансії повинні серед іншого продемонструвати “здатність у разі потреби взаємодіяти з місцевим населенням без залучення уваги”.

Кореспондент ТАРС попросив Пентагон пояснити, чому в оголошенні йдеться нібито “про зону бойових дій на сході України, уточнити, чи активні там американські військовослужбовці”. В американському військовому відомстві, у свою чергу, ці питання залишили без відповіді. “Вам слід звертатися до (самої) компанії з приводу її оголошення про найм на роботу. Не можу коментувати її процес найму (персоналу)”, — заявив офіційний представник Пентагону.

Ніякої іншої інформації з цього приводу представник міноборони США не привів.

У повідомленні Mission Essential йдеться, що прийом на роботу лінгвістів, які володіють українською мовою, буде йти до кінця серпня наступного року. Першою вимогою до претендентів є наявність у них громадянства США.

Нагадуємо, посольство РФ відреагувало на повідомлення ЗМІ про нібито “відправку британських військових” в Україну.

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