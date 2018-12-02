Посольство РФ відреагувало на повідомлення ЗМІ про "відправку британських військових" в Україну

На запитання: “сьогодні „Російська служба BBC“ опублікувала повідомлення про те, що кілька груп військових з британської секретної 77-ї бригади знаходяться в Україні. За інформацією „BBC“, в 77-й бригаді служать 1200 чоловік. „У підрозділі три основних напрямки роботи — виконання військових завдань в інтернеті, психологічний вплив та інформаційні операції“. Як би ви могли прокоментувати таку спецоперацію британців в Україні?” представник російського посольства відповів, що: “якщо вона відповідає дійсності (інформація — ред.), являє собою новий елемент масштабної британської військової присутності в Україні. Раніше нам було відомо про направлення військових фахівців для навчання українських військовим спецопераціям проти мирних жителів Донецька і Луганська (офіційна позиція РФ щодо військового конфлікту на Донбасі — ред.). Зараз же виходить, що британська присутність розширилося за рахунок надання, як пише „BBC“, психологічного впливу і інформаційних операцій в цій країні”.

Як повідомляв УНН, британські військові викликатимуть поліцію, коли побачать російських журналістів.