Посольство РФ отреагировало на сообщения СМИ о "отправке британских военных" в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Российская дипломатическая миссия в Великобритании отреагировала на информацию СМИ о якобы отправке британских военных в Украину “для проведения спецопераций” на территории страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря дипмиссии.
На вопрос: “сегодня „Русская служба BBC“ опубликовала сообщение о том, что несколько групп военных из британской секретной 77-й бригады находятся в Украине. По информации „BBC“, в 77-й бригаде служат 1200 человек. „В подразделе три основных направления работы — выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции“. Как бы вы могли прокомментировать такую спецоперацию британцев в Украине?” представитель российского посольства ответил, что:" если она соответствует действительности (информация — ред.), представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия в Украине. Раньше нам было известно о направлении военных специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска (официальная позиция РФ относительно военного конфликта на Донбассе — ред.). Сейчас же получается, что британское присутствие расширился за счет предоставления, как пишет “BBC”, психологического воздействия и информационных операций в этой стране".
Как сообщал УНН, британские военные будут вызывать полицию, когда увидят российских журналистов.