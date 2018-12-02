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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82406 просмотра

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8 марта, 10:25 • 103044 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 135969 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132185 просмотра

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7 марта, 13:58 • 126393 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117948 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

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Посольство РФ отреагировало на сообщения СМИ о "отправке британских военных" в Украину

Киев  •  УНН

 • 46551 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Российская дипломатическая миссия в Великобритании отреагировала на информацию СМИ о якобы отправке британских военных в Украину “для проведения спецопераций” на территории страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря дипмиссии.

На вопрос: “сегодня „Русская служба BBC“ опубликовала сообщение о том, что несколько групп военных из британской секретной 77-й бригады находятся в Украине. По информации „BBC“, в 77-й бригаде служат 1200 человек. „В подразделе три основных направления работы — выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции“. Как бы вы могли прокомментировать такую ​​спецоперацию британцев в Украине?” представитель российского посольства ответил, что:" если она соответствует действительности (информация — ред.), представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия в Украине. Раньше нам было известно о направлении военных специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска (официальная позиция РФ относительно военного конфликта на Донбассе — ред.). Сейчас же получается, что британское присутствие расширился за счет предоставления, как пишет “BBC”, психологического воздействия и информационных операций в этой стране".

Как сообщал УНН, британские военные будут вызывать полицию, когда увидят российских журналистов.

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