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Британські військові викликатимуть поліцію, коли побачать російських журналістів

Британські військові викликатимуть поліцію, коли побачать російських журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Солдатам британської армії наказали телефонувати до поліції, якщо вони побачать поряд із військовими базами Великої Британії журналістів російського Першого телеканалу. Про це інформує британське інтернет-видання Independent, передає УНН.

"Військовим базам Великобританії видали попередження про небезпеку після того, як одного із журналістів російського телебачення звинуватили в шпигунстві поряд із секретною штаб-квартирою з кібернетичних операцій британської армії" - йдеться у повідомленні.

Також інтернет-видання зазначає: "Попередження з'явилось після того, як 21 листопада 2018 року росіянина Тимура Сиразьєва зафільмували камери безпеки біля паркану з колючого дроту в районі штаб-квартири 77-ї бригади Збройних сил Британії - секретного військового підрозділу графства Беркшир. Підрозділ спеціалізується на питаннях кібербезпеки".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У СБУ назвали фейком інформацію про затримання українського шпигуна у РФ

Військовим базам Великобританії розіслали фото російського журналіста та наказали уникати розмов із цією особою. При появі Тимура Сиразьєва біля військових об'єктів, солдати повинні негайно повідомляти про це поліцію.

Як повідомляв УНН, шеф розвідки Швейцарії застерігає від посилення шпигунства з боку Росії.

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