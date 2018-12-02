Британские военные будут вызывать полицию, когда увидят российских журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Солдатам британской армии приказали звонить в полицию, если они увидят рядом с военными базами Великобритании журналистов российского Первого телеканала. Об этом сообщает британское интернет-издание Independent, передает УНН.
"Военным базам Великобритании выдали предупреждение об опасности после того, как одного из журналистов российского телевидения обвинили в шпионаже рядом с секретной штаб-квартирой с кибернетических операций британской армии", - говорится в сообщении.
Также интернет-издание отмечает: "Предупреждение появилось после того, как 21 ноября 2018 года россиянина Тимура Сиразьева сняли камеры безопасности у забора из колючей проволоки в районе штаб-квартиры 77-й бригады Вооруженных сил Великобритании - секретного военного подразделения графства Беркшир. Подразделение специализируется на вопросах кибербезопасности".
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Военным базам Великобритании разослали фото российского журналиста и приказали избегать разговоров с этим человеком. При появлении Тимура Сиразьева у военных объектов, солдаты должны немедленно сообщать об этом в полицию.
Как сообщал УНН, шеф разведки Швейцарии предостерегает от усиления шпионажа со стороны России.