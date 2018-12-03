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СМИ РФ решили узнать в Пентагоне о найме его подрядчиком переводчиков с украинского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министерство обороны США не проясняет детали найма одним из его частных подрядчиков переводчиков с украинского языка, от которых ждут в том числе готовности “служить в случае необходимости в зоне боевых действий”, об этом заявили журналисты российского агентства ТАСС, сообщает УНН.

Сообщение о приеме на работу таких специалистов (по утверждению российского агентства — ред.) распространила компания Mission Essential, базирующаяся в штате Огайо. Она указала, что такие переводчики нужны для обеспечения “секретных чрезвычайных операций в поддержку (деятельности) Вооруженных сил США в Украине”. Претенденты на эти вакансии должны среди прочего продемонстрировать “способность в случае необходимости взаимодействовать с местным населением без привлечения внимания”.

Корреспондент ТАСС попросил Пентагон объяснить, почему в объявлении говорится якобы “о зоне боевых действий на востоке Украины, уточнить, активные ли там американские военнослужащие”. В военном ведомстве, в свою очередь, эти вопросы оставили без ответа. “Вам следует обращаться к (самой) компании по поводу ее объявления о найме на работу. Не могу комментировать ее процесс найма (персонала)”, — заявил официальный представитель Пентагона.

Никакой другой информации по этому поводу представитель минобороны США не привел.

В сообщении Mission Essential говорится, что прием на работу лингвистов, владеющих украинским языком, будет идти до конца августа следующего года. Первым требованием к претендентам является наличие у них гражданства США.

Напоминаем, посольство РФ отреагировало на сообщения СМИ о якобы “отправке британских военных” в Украину.

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