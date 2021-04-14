ЗМІ: Польща ініціює нові санкції проти РФ за дії щодо України: 7 членів ЄС - підтримують

Цитата

“Польща наполягає на нових санкціях ЄС проти Росії через підрив територіальної цілісності України. На сьогоднішній день цю позицію підтримують 7 інших країн-членів ЄС”, — написав журналіст.

Що було раніше

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи у штаб-квартирі НАТО, заявив, що Україна очікує практичної підтримки Заходу на тлі російської ескалації. Зокрема, це може бути новий раунд санкцій, які піднімуть ціну російської агресії.



Раніше у міністерстві закордонних справ у Варшаві повідомили, що Польща здійснює активні заходи щодо посилення режиму санкцій проти Російської Федерації через агресивні дії проти України.



Контекст

З початку року на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.



Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і в останні кілька днів.