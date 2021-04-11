Ескалація на Сході: Польща працює над посиленням санкцій проти Росії через агресивні дії проти України

Деталі

“Польща постійно працює над посиленням санкційного режиму ЄС проти Росії через її агресивну політику в Україні”, — зазначили агентству у МЗС.

Там повідомили, що конфронтаційна політика Росії, яка традиційно підтримується демонстративними рухами військ і провокативними військовими навчаннями, а також широкомасштабна й агресивна дезінформаційна політика “особливо яскраво проявляється у місцях зіткнення, де легко перекласти провину за ескалацію на іншу сторону конфлікту”.

“З середини березня випадків порушення умов перемир’я є утричі більше, ніж у січні та лютому, що підтверджують звіти СММ ОБСЄ. Усе частіше трапляються випадки дуже інтенсивних, провокативних обстрілів з боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія. Це призводить до серйозних інцидентів, в результаті яких гинуть українські солдати”, — зазначили польські дипломати.

Про концентрацію ЗС РФ біля кордонів України

“Наше занепокоєння, як і союзників, викликає концентрація російських військ поблизу українських кордонів, зокрема в окупованому Криму і Чорному морі”, — наголошують у відомстві.

У МЗС Польщі додали, що напругу збільшують також російські військові навчання, які у квітні мають відбутися у різних частинах Росії.

Польські дипломати додали, що підтримують тісні контакти з українськими колегами.

Польща має намір ефективно використати час головування в ОБСЄ “для здійснення спроби деескалації ситуації на сході України і підтримки суспільства на Донбасі, яке потерпає від конфлікту”.

Доповнення

Міністр закордонних справ Республіки Польща Збігнєв Рау під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що Польща незмінно та міцно підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність.