Кулеба у НАТО закликав до нового раунду санкцій, які піднімуть ціну російської агресії

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Україна очікує практичної підтримки Заходу на тлі російської ескалації. Зокрема, це може бути новий раунд санкцій, які піднімуть ціну російської агресії. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає УНН.

Цитата:

"На операційному рівні, нам потрібні заходи, які будуть стримувати Росію та її агресивні наміри. Це може бути новий раунд санкцій, які піднімуть ціну російської агресії, це може бути пряма підтримка, направлена на посилення української оборонної спроможності", - скзаав міністр.

Деталі

Кулеба підкреслив, що Росія наполегливо працює, щоб підірвати нашу обороноздатність.

"Росія має зрозуміти, що Україна належить світу демократій, Західному світу. І Захід не дозволить Росії порушити українську демократію та суверенітет. Це – дуже чітке і просте повідомлення, що наші друзі і партнери можуть донести Росії: Україна – не частина російського світу, і ніколи не буде такою вважатись", - наголосив дипломат.

Контекст

З початку року на Донбасі спостерігається ескалаці ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і останні кілька днів.

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