ЗМІ показали, як Б.Обама відпочиває від президентства
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. З’явилися фото відпочинку екс-президента США Барака Обами на островах британського мільярдера Річарда Бренсона, передає УНН з посиланням на Time.
Зазначається, що колишній президент США насолоджується відпочинком на острові Неккер у Карибському морі. Під час відпочинку Б.Обама вчиться займатися кайтсерфінгом у той час, як господар острова оволодів фойлбордом. Крім того, повідомляється, що екс-президент переміг Р.Берсона у “морських” змаганнях.
Нагадаємо, Б.Обама в перший день відпустки відпочивав на полі для гольфу.
Як повідомляв УНН, Б.Обама з дружиною прибули на відпочинок до британського мільярдера Р.Бренсона.