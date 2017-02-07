СМИ показали, как Б.Обама отдыхает от президентства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Появились фото отдыха экс-президента США Барака Обамы на островах британского миллиардера Ричарда Брэнсона, передает УНН со ссылкой на Time.
Отмечается, что бывший президент США наслаждается отдыхом на острове Неккер в Карибском море. Во время отдыха Б.Обама учится заниматься кайтсерфингом в то время, как хозяин острова овладел фойлбордом. Кроме того, сообщается, что экс-президент победил Р.Берсона в "морских" соревнованиях.
Напомним, Б.Обама в первый день отпуска отдыхал на поле для гольфа.
Как сообщал УНН, Б.Обама с супругой прибыли на отдых к британскому миллиардеру Р.Брэнсону.