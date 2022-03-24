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ЗМІ: НАТО може продовжити мандат Столтенберга через агресію рф проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. На саміті НАТО, який відбувається сьогодні у Брюсселі, найімовірніше ухвалять рішення про продовження мандату Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMF24.

ЗМІ: НАТО може продовжити мандат Столтенберга через агресію рф проти України

Цитата

"У такій нестабільній ситуації у зв'язку з війною в Україні необхідна спадкоємність. Необхідно тримати на посаді людину, яку всі знають, у якої є досвід і визнання", - зазначив співрозмовник видання.

Деталі

Мандат Столтенберга може бути продовжений на рік і до завершення війни в Україні. Однак рішення має бути прийняте одностайно.

Польща входить до числа країн, які виступають за продовження мандата нинішнього генсека НАТО.

"Ми вважаємо, що досі Столтенберг діяв мудро і напористо щодо Росії. У нього великий досвід". - цитує польського дипломата видання.

За неофіційною інформацією, Столтенберг готовий погодитися залишитися на цій посаді. Однак про це його повинні попросити лідери країн НАТО.

Додамо

Як інформував УНН, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після відставки з посади має очолити центробанк Норвегії.

Орієнтовна дата вступу Столтенберга на посаду — 1 грудня, але це мають визначити за допомогою підписання трудового договору, повідомили в уряді.

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