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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Стало відомо, чим займеться Столтенберг після відставки з посади генсека НАТО

Стало відомо, чим займеться Столтенберг після відставки з посади генсека НАТО

Київ • УНН

 • 26995 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після відставки з посади очолить Центробанк Норвегії. Про це йдеться у заяві на сайті уряду країни, пише УНН.

Цитата

"Єнс Столтенберг сьогодні призначений головою та керуючим виконавчої ради Центробанку Норвегії терміном на шість років. Іда Уолден Бач була призначена тимчасовим керуючим центрального банку з 1 березня 2022 року до призначення Столтенберга", - сказано у заяві.

Деталі

Орієнтовна дата вступу Столтенберга на посаду — 1 грудня, але це буде визначено за допомогою підписання трудового договору найближчим часом, повідомили в уряді.

Як зазначили, Столтенберг піде з поста генерального секретаря НАТО наприкінці вересня 2022 року.

Нинішній керівник центрального банку Ойстейн Олсен попросив відставку зі своєї посади 1 березня 2022 року. Заступник управителя Іда Уолден Бач була призначена тимчасовим управителем центрального банку до вступу на посаду Столтенберга.

Додамо

За даними ЗМІ, наступним генеральним секретарем НАТО після Столтенберга у 2022 році може стати жінка. Так, на посаду можуть претендувати три політики зі Східної Європи: колишні президенти Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, Литви Даля Грібаускайте та Естонії Керсті Кальюлайд.

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