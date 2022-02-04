Стало відомо, чим займеться Столтенберг після відставки з посади генсека НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після відставки з посади очолить Центробанк Норвегії. Про це йдеться у заяві на сайті уряду країни, пише УНН.
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"Єнс Столтенберг сьогодні призначений головою та керуючим виконавчої ради Центробанку Норвегії терміном на шість років. Іда Уолден Бач була призначена тимчасовим керуючим центрального банку з 1 березня 2022 року до призначення Столтенберга", - сказано у заяві.
Деталі
Орієнтовна дата вступу Столтенберга на посаду — 1 грудня, але це буде визначено за допомогою підписання трудового договору найближчим часом, повідомили в уряді.
Як зазначили, Столтенберг піде з поста генерального секретаря НАТО наприкінці вересня 2022 року.
Нинішній керівник центрального банку Ойстейн Олсен попросив відставку зі своєї посади 1 березня 2022 року. Заступник управителя Іда Уолден Бач була призначена тимчасовим управителем центрального банку до вступу на посаду Столтенберга.
Додамо
За даними ЗМІ, наступним генеральним секретарем НАТО після Столтенберга у 2022 році може стати жінка. Так, на посаду можуть претендувати три політики зі Східної Європи: колишні президенти Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, Литви Даля Грібаускайте та Естонії Керсті Кальюлайд.