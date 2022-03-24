СМИ: НАТО может продлить мандат Столтенберга из-за агрессии рф против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На саммите НАТО, который проходит сегодня в Брюсселе, вероятнее всего примут решение о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF24.
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"В такой нестабильной ситуации в связи с войной в Украине необходима преемственность. Необходимо держать на должности человека, которого все знают, у которого есть опыт и признание", - отметил собеседник издания.
Детали
Мандат Столтенберга может быть продлен на год и до завершения войны в Украине. Однако решение должно быть принято единогласно.
Польша входит в число стран, выступающих за продление мандата нынешнего генсека НАТО.
"Мы считаем, что до сих пор Столтенберг действовал мудро и напористо в отношении россии. У него большой опыт", - цитирует польского дипломата издание.
По неофициальной информации, Столтенберг готов согласиться остаться на этом посту. Однако об этом его должны попросить лидеры стран НАТО.
Добавим
Как информировал УНН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после отставки с должности должен возглавить центробанк Норвегии.
Ориентировочная дата вступления Столтенберга на пост — 1 декабря, но это должны определить с помощью подписания трудового договора, сообщили в правительстве.