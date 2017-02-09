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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 49403 перегляди

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ЗМІ: Іран провів черговий випробувальний пуск балістичної ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Іран здійснив пуск балістичної ракети зі стартового майданчика, розташованої на схід від Тегерана. Про це в середу повідомила телекомпанія Fox News з посиланням на представників Пентагону, передає УНН.

ЗМІ: Іран провів черговий випробувальний пуск балістичної ракети

За даними телеканалу, з цієї ж майданчики в кінці січня був проведений пуск ракети середньої дальності. Тоді Fox News повідомляв, що ракета пролетіла близько 600 км.

Резолюція Ради Безпеки ООН номер 2231 від 20 липня 2015 року містить заклик до Ірану не проводити такі випробування.

Подібний запуск Тегеран здійснив також в липні минулого року.

 

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