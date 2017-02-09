СМИ: Иран провел очередной испытательный пуск баллистической ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Иран осуществил пуск баллистической ракеты со стартовой площадки, расположенной к востоку от Тегерана. Об этом в среду сообщила телекомпания Fox News со ссылкой на представителей Пентагона, передает УНН.
По данным телеканала, с этой же площадки в конце января был произведен пуск ракеты средней дальности. Тогда Fox News сообщал, что ракета пролетела около 600 км.
Резолюция Совета Безопасности ООН номер 2231 от 20 июля 2015 содержит призыв к Ирану не проводить такие испытания.
Подобный запуск Тегеран осуществил также в июле прошлого года.