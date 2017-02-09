СМИ: Иран провел очередной испытательный пуск баллистической ракеты

По данным телеканала, с этой же площадки в конце января был произведен пуск ракеты средней дальности. Тогда Fox News сообщал, что ракета пролетела около 600 км.

Резолюция Совета Безопасности ООН номер 2231 от 20 июля 2015 содержит призыв к Ирану не проводить такие испытания.

Подобный запуск Тегеран осуществил также в июле прошлого года.