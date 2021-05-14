ЗМІ: фінал Ліги чемпіонів 2023 року перенесли з Мюнхена до Стамбула

Деталі

Після рішення УЄФА перенести фінал Ліги чемпіонів 2021 року з Стамбулу в Порту, стало відомо, що Стамбул прийме фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться в 2023 році, в межах переговорів між Федерацією футболу Туреччини (TFF) і УЄФА.

Також було заявлено, що досягнута домовленість про рішення провести в Стамбулі Суперкубок УЄФА, який відбудеться в серпні цього року.

Очікується, що рішення Стамбулу провести два великих заходи буде оголошено громадськості після першого засідання Ради директорів УЄФА.

Доповнення

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2023 року відбудеться 27 травня 2023 року. Це буде 68-й сезон головного турніру серед європейських футбольних клубів під егідою УЄФА, і 31-й сезон з моменту перейменування Кубка європейських чемпіонів в Лігу чемпіонів УЄФА. Переможець фіналу отримає право зіграти з переможцем Ліги Європи УЄФА 2022/2023 за звання володаря Суперкубка УЄФА 2023, а також буде кваліфікований в групову стадію Ліги чемпіонів УЄФА 2023/2024. Повідомлялося раніше, що фінал мав приймати стадіон "Альянц Арена" в Мюнхені.

Додамо

Суддівський комітет УЄФА оголосив двох головних арбітрів фінальних поєдинків Ліги чемпіонів та Ліги Європи.