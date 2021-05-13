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Через COVID-19 фінал Ліги Чемпіонів перенесли з Стамбулу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Фінальний матч Ліги чемпіонів з футболу між англійськими клубами “Манчестер Сіті” і “Челсі” пройде в Порту. Про це повідомляє пресслужба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), пише УНН.

Через COVID-19 фінал Ліги Чемпіонів перенесли з Стамбулу

Спочатку матч повинен був пройти на Олімпійському стадіоні в Стамбулі. Фінальна зустріч відбудеться 29 травня в присутності 6 тис. вболівальників.

Деталі

“Вихід у фінал Ліги чемпіонів — найвище досягнення для футбольних клубів, — сказав президент УЄФА Александер Чеферін. — Вболівальники протягом 12 місяців не мали можливості побачити свої команди в живу, тому ми знову звернулися до наших друзів з Португалії з проханням про допомогу. Ми дуже вдячні, що Португалія погодилася провести фінальний матч у себе. Також ми згодні з тим, що рішення уряду Великої Британії про включення Туреччини до списку червоної зони для подорожей було прийнято сумлінно і в інтересах захисту громадян від поширення вірусу”.

Контекст

Влада Туреччини 3 травня скасувала вимогу для прибуваючих в республіку з 16 держав, включаючи Велику Британію, мандрівників надавати ПЛР-тест з негативним результатом, дане рішення вступає в силу з 15 травня. Туреччина потрапила в список червоної зони, усім, хто прибули звідти до Великої Британії необхідно провести 10 днів карантину в готелі за свій рахунок.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Туреччині 5 059 433 випадки захворювання, загинули 43 589 осіб.

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2019/20 також планувалося провести в Стамбулі, однак через епідеміологічну ситуацію в Туреччині УЄФА прийняв рішення про проведення “Фіналу восьми” в Лісабоні. Чвертьфінали та півфінали турніру складалися з одного матчу. Фінальна зустріч між французьким ПСЖ і німецької “Баварією” (0:1) відбулася на стадіоні “Естадіо да Луш”. Португалія стане першою країною, яка прийме фінал Ліги чемпіонів два роки поспіль.

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