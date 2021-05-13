Из-за COVID-19 финал Лиги Чемпионов перенесли из Стамбула

Изначально матч должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Финальная встреча состоится 29 мая в присутствии 6 тыс. болельщиков.

Детали

“Выход в финал Лиги чемпионов — высшее достижение для футбольных клубов, — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. — Болельщики на протяжении 12 месяцев не имели возможности увидеть свои команды в живую, поэтому мы вновь обратились к нашим друзьям из Португалии с просьбой о помощи. Мы очень благодарны, что Португалия согласилась провести финальный матч у себя. Также мы согласны с тем, что решение правительства Великобритании о включении Турции в список красной зоны для путешествий было принято добросовестно и в интересах защиты граждан от распространения вируса”.

Контекст

Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступает в силу с 15 мая. Турция попала в список красной зоны, прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Согласно статистике ВОЗ — в Турции 5 059 433 случая заболевания, погибли 43 589 человек.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20 также планировалось провести в Стамбуле, однако из-за эпидемиологической ситуации в Турции УЕФА принял решение о проведении “Финала восьми” в Лиссабоне. Четвертьфиналы и полуфиналы турнира состояли из одного матча. Финальная встреча между французским ПСЖ и германской “Баварией” (0:1) состоялась на стадионе “Эстадиу да Луш”. Португалия станет первой страной, которая примет финал Лиги чемпионов два года подряд.