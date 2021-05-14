СМИ: финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли из Мюнхена в Стамбул
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В 2023 году, к 100-летию Турецкой Республики, Стамбул примет финал Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
После решения УЕФА перенести финал Лиги чемпионов 2021 года из Стамбула в Порту, стало известно, что Стамбул примет финал Лиги чемпионов, который состоится в 2023 году, в рамках переговоров между Федерацией футбола Турции (TFF) и УЕФА.
Также было заявлено, что достигнута договоренность о решении провести в Стамбуле Суперкубок УЕФА, который состоится в августе этого года.
Ожидается, что о решении Стамбула провести два крупных мероприятия будет объявлено общественности после первого заседания Совета директоров УЕФА.
Дополнение
Финал Лиги чемпионов УЕФА 2023 состоится 27 мая 2023 года. Это будет 68-й сезон главного турнира среди европейских футбольных клубов под эгидой УЕФА, и 31-й сезон с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов УЕФА. Победитель финала получит право сыграть с победителем Лиги Европы УЕФА 2022/2023 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2023, а также будет квалифицирован в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024. Ранее сообщалось, что финал должен был принимать стадион "Альянц Арена" в Мюнхене.
Добавим
Судейский комитет УЕФА объявил двух главных арбитров финальных поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы.