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СМИ: финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли из Мюнхена в Стамбул

Киев • УНН

 • 32849 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В 2023 году, к 100-летию Турецкой Республики, Стамбул примет финал Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

СМИ: финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли из Мюнхена в Стамбул

Детали

После решения УЕФА перенести финал Лиги чемпионов 2021 года из Стамбула в Порту, стало известно, что Стамбул примет финал Лиги чемпионов, который состоится в 2023 году, в рамках переговоров между Федерацией футбола Турции (TFF) и УЕФА.

Также было заявлено, что достигнута договоренность о решении провести в Стамбуле Суперкубок УЕФА, который состоится в августе этого года.

Ожидается, что о решении Стамбула провести два крупных мероприятия будет объявлено общественности после первого заседания Совета директоров УЕФА.

Дополнение

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2023 состоится 27 мая 2023 года. Это будет 68-й сезон главного турнира среди европейских футбольных клубов под эгидой УЕФА, и 31-й сезон с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов УЕФА. Победитель финала получит право сыграть с победителем Лиги Европы УЕФА 2022/2023 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2023, а также будет квалифицирован в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024. Ранее сообщалось, что финал должен был принимать стадион "Альянц Арена" в Мюнхене.

Добавим

Судейский комитет УЕФА объявил двух главных арбитров финальных поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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