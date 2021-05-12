Визначилися суддівські призначення на фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 316 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 14199 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 39701 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 88329 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 174107 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 204372 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 179381 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171245 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115293 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89719 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.6м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 81714 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 98720 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 16200 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 41603 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 21774 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 2246 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 202827 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 234569 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 323547 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 485877 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 4308 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 7536 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 41852 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47633 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52033 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Визначилися суддівські призначення на фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Київ • УНН

 • 19052 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Суддівський комітет УЄФА оголосив двох головних арбітрів фінальних поєдинків Ліги чемпіонів та Ліги Європи, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Визначилися суддівські призначення на фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Деталі

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2021 року зі участю "Манчестер Сіті" і "Челсі" буде обслуговувати Антоніо Матеу Лаос.
Міжнародну категорію іспанець отримав ще в 2011 році. Для нього це буде перший фінал Ліги чемпіонів в якості головного рефері, але він уже працював четвертим арбітром в мадридському фіналі 2019 року зі участю "Ліверпуля" і "Тоттенхема".

У цьому сезоні Матеу Лаос обслужив шість ігор Ліги чемпіонів, включаючи перший чвертьфінальний матч "Баварії" і "Парі Сен-Жермен". Нещодавно 44-річний іспанець потрапив в список суддів, які будуть працювати у фінальній стадії Євро-2020.

У фіналі Матеу Лаосу допомагатимуть співвітчизники Пау Себріан і Роберто дель Паломар, а четвертим рефері буде Карлос дель Серро. За VAR відповідатиме Алехандро Ернандес, асистентами якого стануть Хуан Мартінес, Иньиго Прієто і поляк Павло Хіль.

Фінал Ліги Європи УЄФА 2021 року за участю "Вільяреала" і "Манчестер Юнайтед" буде обслуговувати Клеман Тюрпен.

Доповнення

Зустріч Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня (місце проведення залишається невідомим), а вирішальна битва у Лізі Європи відбудеться 26 травня в Гданську.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27