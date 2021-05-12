Визначилися суддівські призначення на фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Деталі

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2021 року зі участю "Манчестер Сіті" і "Челсі" буде обслуговувати Антоніо Матеу Лаос.

Міжнародну категорію іспанець отримав ще в 2011 році. Для нього це буде перший фінал Ліги чемпіонів в якості головного рефері, але він уже працював четвертим арбітром в мадридському фіналі 2019 року зі участю "Ліверпуля" і "Тоттенхема".

У цьому сезоні Матеу Лаос обслужив шість ігор Ліги чемпіонів, включаючи перший чвертьфінальний матч "Баварії" і "Парі Сен-Жермен". Нещодавно 44-річний іспанець потрапив в список суддів, які будуть працювати у фінальній стадії Євро-2020.

У фіналі Матеу Лаосу допомагатимуть співвітчизники Пау Себріан і Роберто дель Паломар, а четвертим рефері буде Карлос дель Серро. За VAR відповідатиме Алехандро Ернандес, асистентами якого стануть Хуан Мартінес, Иньиго Прієто і поляк Павло Хіль.

Фінал Ліги Європи УЄФА 2021 року за участю "Вільяреала" і "Манчестер Юнайтед" буде обслуговувати Клеман Тюрпен.

Доповнення

Зустріч Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня (місце проведення залишається невідомим), а вирішальна битва у Лізі Європи відбудеться 26 травня в Гданську.