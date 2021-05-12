Определились судейские назначения на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Судейский комитет УЕФА объявил двух главных арбитров финальных поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года со участием "Манчестер Сити" и "Челси" будет обслуживать Антонио Матеу Лаос.
Международную категорию испанец получил еще в 2011 году. Для него это будет первый финал Лиги чемпионов в качестве главного рефери, но он уже работал четвертым арбитром в мадридском финале 2019 года с участием "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".
В этом сезоне Матеу Лаос обслужил шесть игр Лиги чемпионов, включая первый четвертьфинальный матч "Баварии" и "Пари Сен-Жермен". Недавно 44-летний испанец попал в список судей, которые будут работать в финальной стадии Евро-2020.
В финале Матеу Лаосу будут помогать соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар, а четвертым рефери будет Карлос дель Серро. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес, ассистентами которого станут Хуан Мартинес, Иньиго Прието и поляк Павел Хиль.
Финал Лиги Европы УЕФА 2021 года с участием "Вильярреала" и "Манчестер Юнайтед" будет обслуживать Клеман Тюрпен.
Дополнение
Встреча Лиги чемпионов состоится 29 мая (место проведения остается неизвестным), а решающая битва в Лиге Европы состоится 26 мая в Гданьске.