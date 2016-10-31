Зірвано 1 млн грн в лотерею “Лото-Забава”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. 30 жовтня щасливчик зірвав один з головних призів лотереї “Лото-Забава” — 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
В “М.С.Л.” зазначили, що вже другий тираж поспіль 1 млн грн зривають гравці, які купували свої лотерейні білети онлайн.
“Оператор державних лотерей “М.С.Л.” поздоровляє переможця з неймовірним виграшем та чекає у найближчому представництві для оформлення призу.
Нагадаємо, що переможець став 255-им мільйонером за усю історію існування “Лото-Забава” та вже 16-им у цьому році.
Щасливчик запрошується до Києва для вручення спеціальної VIP-програми, розробленої для переможців — “Два дні з життя мільйонера” від “Клубу мільйонерів „М.С.Л.“”, — наголосив оператор державних лотерей.
Крім того, в “М.С.Л.” нагадали як стати учасником чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава”.
“Випробувати свою удачу та зірвати мільйон гривень або головний приз — джек-пот, може кожен! Потрібно лише придбати лотерейний білет "Лото-Забава" за 10 гривень або білет зі "Щасливим номером" за 15 гривень та чекати розіграшу тиражу. А зараз отримати лотерейний білет можна ще легше — не виходячи з квартири чи офісу — через Інтернет, як це вже зробили два мільйонери-щасливчики! Пам’ятайте: виграє той, хто грає”, — підкреслили в “М.С.Л.”.