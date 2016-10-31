Зірвано 1 млн грн в лотерею “Лото-Забава”

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 336 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 7922 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 31533 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 60916 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75166 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144576 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206280 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193307 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213000 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197371 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп введе мита для України у 10%

2 квітня, 21:12 • 5227 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 7132 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 6222 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 7998 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 7392 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 7942 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 488091 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 322564 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384421 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 496649 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126225 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185680 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128290 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162912 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186133 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Зірвано 1 млн грн в лотерею “Лото-Забава”

Зірвано 1 млн грн в лотерею “Лото-Забава”

Київ • УНН

 • 7337 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. 30 жовтня щасливчик зірвав один з головних призів лотереї “Лото-Забава” — 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

В “М.С.Л.” зазначили, що вже другий тираж поспіль 1 млн грн зривають гравці, які купували свої лотерейні білети онлайн.

“Оператор державних лотерей “М.С.Л.” поздоровляє переможця з неймовірним виграшем та чекає у найближчому представництві для оформлення призу.

Нагадаємо, що переможець став 255-им мільйонером за усю історію існування “Лото-Забава” та вже 16-им у цьому році.

Щасливчик запрошується до Києва для вручення спеціальної VIP-програми, розробленої для переможців — “Два дні з життя мільйонера” від “Клубу мільйонерів „М.С.Л.“”, — наголосив оператор державних лотерей.

Крім того, в “М.С.Л.” нагадали як стати учасником чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава”.

“Випробувати свою удачу та зірвати мільйон гривень або головний приз — джек-пот, може кожен! Потрібно лише придбати лотерейний білет "Лото-Забава" за 10 гривень або білет зі "Щасливим номером" за 15 гривень та чекати розіграшу тиражу. А зараз отримати лотерейний білет можна ще легше — не виходячи з квартири чи офісу — через Інтернет, як це вже зробили два мільйонери-щасливчики! Пам’ятайте: виграє той, хто грає”, — підкреслили в “М.С.Л.”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.05
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72