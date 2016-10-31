Сорван 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. 30 октября счастливчик сорвал один из главных призов лотереи "Лото-Забава" - 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
В "М.С.Л." отметили, что уже второй тираж подряд 1 млн грн срывают игроки, которые покупали свои лотерейные билеты онлайн.
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя с невероятным выигрышем и ждет в ближайшем представительстве для оформления приза.
Напомним, что победитель стал двести пятьдесят пятым миллионером за всю историю существования "Лото-Забава" и уже шестнадцатым в этом году.
Счастливчик приглашается в Киев для вручения специальной VIP-программы, разработанной для победителей - "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба миллионеров "М.С.Л."", - подчеркнул оператор государственных лотерей.
Кроме того, в "М.С.Л." напомнили как стать участником очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава".
"Испытать свою удачу и сорвать миллион гривен или главный приз - джек-пот, может каждый! Нужно лишь приобрести лотерейный билет "Лото-Забава" за 10 гривен или билет с "Счастливым номером" за 15 гривен и ждать розыгрыша тиража. А сейчас получить лотерейный билет можно еще легче - не выходя из квартиры или офиса - через Интернет, как это уже сделали два миллионера-счастливчика! Помните: выигрывает тот, кто играет", - подчеркнули в "М.С.Л.".