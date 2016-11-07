Зірвано 1 млн грн у лотерею “Лото-Забава”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У неділю, 6 листопада, двоє щасливчиків зірвали один з головних призів лотереї “Лото-Забава” - 1 млн грн, повідомляє УНН.
Варто зауважити, що 1 млн грн гравці “Лото-Забави” зривають вже третій тираж поспіль. Однак, цього разу головних переможців одразу двоє, а тому виграш вони розділять порівну і кожен з них отримає по 500 тис. грн.
Наразі відомо, що один з переможців купив свій лотерейний білет №0130419 у Тернопільській області, а інший придбав виграшний лотерейний білет №0208584 у Чернівецькій області.
Нагадаємо, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.
Як повідомляв УНН, лічильник “Лото-Забави” нарахував 16 мільйонерів за десять місяців 2016 року і 255 мільйонери за весь час існування лотереї.