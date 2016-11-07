Сорвали 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава"

Стоит заметить, что 1 млн грн игроки "Лото-Забавы" срывают уже третий тираж подряд. Однако, на этот раз главных победителей сразу двое, а поэтому выигрыш они разделят поровну и каждый из них получит по 500 тыс. грн.

Известно, что один из победителей купил свой лотерейный билет №0130419 в Тернопольской области, а другой приобрел выигрышный лотерейный билет №0208584 в Черновицкой области.

Напомним, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 г. эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

Как сообщал УНН, счетчик "Лото-Забавы" насчитал 16 миллионеров за десять месяцев 2016 г. и 255 миллионеров за все время существования лотереи.