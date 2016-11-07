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15 марта, 19:03 • 113750 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162445 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135461 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111619 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104846 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100999 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Сорвали 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава"

Сорвали 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава"

Киев • УНН

 • 9622 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В воскресенье, 6 ноября, двое счастливчиков сорвали один из главных призов лотереи "Лото-Забава" - 1 млн грн, сообщает УНН.

Стоит заметить, что 1 млн грн игроки "Лото-Забавы" срывают уже третий тираж подряд. Однако, на этот раз главных победителей сразу двое, а поэтому выигрыш они разделят поровну и каждый из них получит по 500 тыс. грн.

Известно, что один из победителей купил свой лотерейный билет №0130419 в Тернопольской области, а другой приобрел выигрышный лотерейный билет №0208584 в Черновицкой области.

Напомним, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 г. эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

Как сообщал УНН, счетчик "Лото-Забавы" насчитал 16 миллионеров за десять месяцев 2016 г. и 255 миллионеров за все время существования лотереи.

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