Зірку серіалу "Відчайдушні домогосподарки" затримали у США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Американська актриса Фелісіті Хаффман, яка відома за роллю Лінетт Скаво у телесеріалі "Відчайдушні домогосподарки", опинилася у центрі скандалу з корупцією у престижних коледжах США, коли багаті батьки давали хабарі за гарантований вступ до навчальних закладів їхніх дітей. Наразі актрису затримали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
У ФБР зазначили, що окрім Хаффман, в центрі скандалу опинилася актриса Лорін Локлін та ще 48 осіб, не пов'язаних з шоу-бізнесом.
Інцидент пов'язаний з масштабною корупцією у престижних американських коледжах. Стало відомо, що багаті батьки давали великі хабарі за гарантований вступ їхніх дітей до навчальних закладів. Це найбільша афера в історії США, пов'язана з підкупом керівництва освітніх установ, відзначає видання.
За даними видання, Хаффман "пожертвувала" одному з коледжів 15 тисяч доларів, щоб її дочка змогла туди вступити. Скільки давала за вступ Лорін Локлін - невідомо.
Однин з адвокатів розповів, що у схемі був задіяний спеціальний список батьків, схожий на "каталог багатств та привілеїв". У ньому фігурували, зокрема, генеральні директори великих компаній, модельєр та співголова глобальної юридичної фірми.
Як розповів агент ФБР Джозеф Бонаволонта, вступ дитини коштував батькам від 200 тисяч до 6,5 мільйона доларів США. Внески приймала організація Key Worldwide Foundation, яка нібито займалася підготовкою абітурієнтів.
Наразі Хаффман затримали. Вона серед інших була звинувачена у змові з метою здійснення шахрайства, що загрожує позбавленням волі на строк до 20 років.
Раніше УНН повідомляв, що у США розгорілася суперечка стосовно фільму про сексуальні домагання з боку Майкла Джексона.