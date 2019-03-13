Зірку серіалу "Відчайдушні домогосподарки" затримали у США

КИЇВ. 13 березня. УНН. Американська актриса Фелісіті Хаффман, яка відома за роллю Лінетт Скаво у телесеріалі "Відчайдушні домогосподарки", опинилася у центрі скандалу з корупцією у престижних коледжах США, коли багаті батьки давали хабарі за гарантований вступ до навчальних закладів їхніх дітей. Наразі актрису затримали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.