У США розпочалася суперечка стосовно фільму про сексуальні домагання зі сторони Майкла Джексона

Сейфчак познайомився з Джексоном в 1986 році, коли йому було десять і вони разом знімалися в рекламі Pepsi. “Усі мріяли зустріти Майкла або бути з Майклом, — каже Сейфчак на початку фільму. — Він уже був більше самого життя. І до того ж ти йому подобався. Ні з чим не порівнянним відчуттям було разом з Джексоном йти до машини крізь натовп захоплених фанатів”.

Після зйомок музикант запросив хлопчика і його сім’ю в свій концертний тур, де відносини відразу ж нібито набули сексуального характеру.

Два роки по тому Сейфчака змінив Робсон, нині успішний хореограф. Він вперше побачив Джексона у віці п’яти років, коли виграв танцювальний конкурс в рідній Австралії. Головним призом була зустріч з артистом. У 1990 році мати хлопчика Джой привезла їх разом з сестрою в Лос-Анджелес, повіривши в обіцянки Джексона, що він зробить з її сина зірку.

Розповіді Робсона і Сейфчака дуже схожі. За словами Робсона, музикант говорив йому, що “Бог зробив так, щоб вони були разом, і вони призначені одне для одного”. При цьому він попереджав, що якщо хто-небудь дізнається про їхній зв’язок, то їх розлучать і вони ніколи більше не побачать один одного. Співак нібито погрожував і тим, що їх посадять в тюрму до кінця життя.

Проте, автори фільму проігнорували ряд деталей, що викликало ряд запитань у американських медіа. Джексон вибудовував відносини не тільки з хлопчиками, але і з їх сім’ями. Він міг годинами розмовляти з матерями про їхніх дітей, кажучи, що молиться про їхнє майбутнє. Музикант гостював у невеликому будинку сім’ї Сейфчак в каліфорнійському місті Сімі-Веллі. Як розповіла Стефані, мати Джеймса, її зворушувало те, що Джексон міг опинитися в будь-якій точці світу, а проводив час з ними. Стефані сама почала сприймати музиканта як свого другого сина.

Сім’ї обох хлопчиків часто гостювали в Neverland, але їх завжди залишали в гостьовому будинку, подалі від кімнат, де Джексон жив з дітьми. За словами матері Робсона Джой, під час одного з візитів у неї виникло відчуття, що син уникає її, але далі підозр справа не зайшла.

За твердженням журналістки Vanity Fair Марін Орт, раніше Джой Робсон зізналася в суді, що в якості джерела доходу для отримання постійного виду на проживання в США вона вказала зарплату, яка виплачується фірмами Джексона. Родині Сейфчак Джексон подарував новий будинок і кілька машин. Про це в першій серії фільму HBO не згадується.

На думку юристів сім’ї Джексона, HBO грубо порушив договір 1992 року на трансляцію концертів з туру “Dangerous”. За умовами угоди, телеканал не повинен був поширювати відомості, що порочать репутацію Джексона. Частина туру тоді був скасована — як пише Vox, багато в чому через скандал, пов’язаний зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях. При цьому контракт залишився в силі.

За словами юристів, автори фільму порушили принципи журналістської об’єктивності, оскільки не опитали ні членів сім’ї співака, ні інших дітей, які гостювали в Neverland. Видання Business Insider звернулося до режисера фільму Дену Ріда з питанням, чому він не взяв інтерв’ю у Маколея Калкіна — актора з фільму “Один вдома”, який часто бував на ранчо Джексона і неодноразово називав смішними будь-які припущення, що музикант розбестив його. Режисер відповів, що багато думав про те, чи варто звертатися до Калкіна за коментарем, але врешті-решт вирішив, що позиція актора і так відома, а свідком епізодів, про які йде мова у фільмі, він не був.