У США розпочалася суперечка стосовно фільму про сексуальні домагання зі сторони Майкла Джексона

ukru
23 березня, 12:58 • 162228 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 414726 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 408912 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 395682 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 401995 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 297899 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 247142 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 480541 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174976 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 412305 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
5.3 м/с
60 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 345707 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 329596 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 284061 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 221905 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 271020 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 399286 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 480541 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 412305 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 367234 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 316493 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158324 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155489 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156543 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151110 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 154849 перегляди
Актуальне
У США розпочалася суперечка стосовно фільму про сексуальні домагання зі сторони Майкла Джексона

У США розпочалася суперечка стосовно фільму про сексуальні домагання зі сторони Майкла Джексона

Київ • УНН

 • 17971 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. На телеканалі HBO вийшла перша серія двосерійного документального фільму “Залишаючи Неверленд” (Leaving Neverland), що розповідає про сексуальні зв’язки співака Майкла Джексона, який помер в 2009 році, з дітьми. Головні герої — 36-річний Уейд Робсон і 40-річний Джеймс Сейфчак. Вони стверджують, що в ранньому віці зазнали домагань з боку музиканта, передає УНН з посиланням на ряд американських видань, зокрема The New York Times.

Сейфчак познайомився з Джексоном в 1986 році, коли йому було десять і вони разом знімалися в рекламі Pepsi. “Усі мріяли зустріти Майкла або бути з Майклом, — каже Сейфчак на початку фільму. — Він уже був більше самого життя. І до того ж ти йому подобався. Ні з чим не порівнянним відчуттям було разом з Джексоном йти до машини крізь натовп захоплених фанатів”.

Після зйомок музикант запросив хлопчика і його сім’ю в свій концертний тур, де відносини відразу ж нібито набули сексуального характеру.

Два роки по тому Сейфчака змінив Робсон, нині успішний хореограф. Він вперше побачив Джексона у віці п’яти років, коли виграв танцювальний конкурс в рідній Австралії. Головним призом була зустріч з артистом. У 1990 році мати хлопчика Джой привезла їх разом з сестрою в Лос-Анджелес, повіривши в обіцянки Джексона, що він зробить з її сина зірку.

Розповіді Робсона і Сейфчака дуже схожі. За словами Робсона, музикант говорив йому, що “Бог зробив так, щоб вони були разом, і вони призначені одне для одного”. При цьому він попереджав, що якщо хто-небудь дізнається про їхній зв’язок, то їх розлучать і вони ніколи більше не побачать один одного. Співак нібито погрожував і тим, що їх посадять в тюрму до кінця життя.

Проте, автори фільму проігнорували ряд деталей, що викликало ряд запитань у американських медіа. Джексон вибудовував відносини не тільки з хлопчиками, але і з їх сім’ями. Він міг годинами розмовляти з матерями про їхніх дітей, кажучи, що молиться про їхнє майбутнє. Музикант гостював у невеликому будинку сім’ї Сейфчак в каліфорнійському місті Сімі-Веллі. Як розповіла Стефані, мати Джеймса, її зворушувало те, що Джексон міг опинитися в будь-якій точці світу, а проводив час з ними. Стефані сама почала сприймати музиканта як свого другого сина.

Сім’ї обох хлопчиків часто гостювали в Neverland, але їх завжди залишали в гостьовому будинку, подалі від кімнат, де Джексон жив з дітьми. За словами матері Робсона Джой, під час одного з візитів у неї виникло відчуття, що син уникає її, але далі підозр справа не зайшла.

За твердженням журналістки Vanity Fair Марін Орт, раніше Джой Робсон зізналася в суді, що в якості джерела доходу для отримання постійного виду на проживання в США вона вказала зарплату, яка виплачується фірмами Джексона. Родині Сейфчак Джексон подарував новий будинок і кілька машин. Про це в першій серії фільму HBO не згадується.

На думку юристів сім’ї Джексона, HBO грубо порушив договір 1992 року на трансляцію концертів з туру “Dangerous”. За умовами угоди, телеканал не повинен був поширювати відомості, що порочать репутацію Джексона. Частина туру тоді був скасована — як пише Vox, багато в чому через скандал, пов’язаний зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях. При цьому контракт залишився в силі.

За словами юристів, автори фільму порушили принципи журналістської об’єктивності, оскільки не опитали ні членів сім’ї співака, ні інших дітей, які гостювали в Neverland. Видання Business Insider звернулося до режисера фільму Дену Ріда з питанням, чому він не взяв інтерв’ю у Маколея Калкіна — актора з фільму “Один вдома”, який часто бував на ранчо Джексона і неодноразово називав смішними будь-які припущення, що музикант розбестив його. Режисер відповів, що багато думав про те, чи варто звертатися до Калкіна за коментарем, але врешті-решт вирішив, що позиція актора і так відома, а свідком епізодів, про які йде мова у фільмі, він не був.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,183.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,054.70
Ethereum
$1,994.98