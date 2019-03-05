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В США начался спор относительно фильма о сексуальных домогательствах со стороны Майкла Джексона

В США начался спор относительно фильма о сексуальных домогательствах со стороны Майкла Джексона

Киев  •  УНН

 • 17971 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. На телеканале HBO вышла первая серия двухсерийного документального фильма “Покидая Неверленд” (Leaving Neverland), рассказывающая о сексуальных связях певца Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, с детьми. Главные герои — 36-летний Уэйд Робсон и 40-летний Джеймс Сейфчак. Они утверждают, что в раннем возрасте подверглись домогательствам со стороны музыканта, передает УНН со ссылкой на ряд американских изданий, в частности The New York Times.

Сейфчак познакомился с Джексоном в 1986 году, когда ему было десять и они вместе снимались в рекламе Pepsi. “Все мечтали встретить Майкла или быть с Майклом, — говорит Сейфчак в начале фильма. — Он уже был больше самой жизни. И к тому же ты ему нравился. Ни с чем не сравнимым ощущением было вместе с Джексоном идти к машине сквозь толпу восторженных фанатов”.

После съемок музыкант пригласил мальчика и его семью в свой концертный тур, где отношения сразу же якобы приобрели сексуальный характер.

Два года спустя Сейфчака сменил Робсон, ныне успешный хореограф. Он впервые увидел Джексона в возрасте пяти лет, когда выиграл танцевальный конкурс в родной Австралии. Главным призом была встреча с артистом. В 1990 году мать мальчика Джой привезла их вместе с сестрой в Лос-Анджелес, поверив в обещания Джексона, что он сделает из ее сына звезду.

Рассказы Робсона и Сейфчака очень похожи. По словам Робсона, музыкант говорил ему, что “Бог сделал так, чтобы они были вместе, и они предназначены друг для друга”. При этом он предупреждал, что если кто-нибудь узнает об их связи, то их разлучат и они никогда больше не увидят друг друга. Певец якобы угрожал и тем, что их посадят в тюрьму до конца жизни.

Однако, авторы фильма проигнорировали ряд деталей, что вызвало ряд вопросов у американских медиа. Джексон выстраивал отношения не только с мальчиками, но и с их семьями. Он мог часами разговаривать с матерями об их детей, говоря, что молится об их будущем. Музыкант гостил в небольшом доме семьи Сейфчак в калифорнийском городе Сими-Вэлли. Как рассказала Стефани, мать Джеймса, ее трогало то, что Джексон мог оказаться в любой точке мира, а проводил время с ними. Стефани сама начала воспринимать музыканта как своего второго сына.

Семьи обоих мальчиков часто гостили в Neverland, но их всегда оставляли в гостевом доме, подальше от комнат, где Джексон жил с детьми. По словам матери Робсона Джой, во время одного из визитов у нее возникло ощущение, что сын избегает ее, но дальше подозрений дело не зашло.

По утверждению журналистки Vanity Fair Марин Орт, ранее Джой Робсон призналась в суде, что в качестве источника дохода для получения постоянного вида на жительство в США она указала зарплату, выплачиваемую фирмами Джексона. Семье Сейфчак Джексон подарил новый дом и несколько машин. Об этом в первой серии фильма HBO не упоминается.

По мнению юристов семьи Джексона, HBO грубо нарушил контракт 1992 года на трансляцию концертов из тура “Dangerous”. По условиям соглашения, телеканал не должен был распространять сведения, порочащие репутацию Джексона. Тур тогда был отменен — как пишет Vox, во многом из-за скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах. При этом контракт остался в силе.

По словам юристов, авторы фильма нарушили принципы журналистской объективности, поскольку не опросили ни членов семьи певца, ни других детей, гостивших в Neverland. Издание Business Insider обратилось к режиссеру фильма Дэну Риду с вопросом, почему он не взял интервью у Маколея Калкина — актера из фильма “Один дома”, который часто бывал на ранчо Джексона и неоднократно называл смехотворными любые предположения, что музыкант растлил его. Режиссер ответил, что много думал о том, стоит ли обращаться к Калкину за комментарием, но в конце концов решил, что позиция актера и так известна, а свидетелем эпизодов, о которых идет речь в фильме, он не был.

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