Звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" задержали в США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Американская актриса Фелисити Хаффман, которая известна по роли Линетт Скаво в телесериале "Отчаянные домохозяйки", оказалась в центре скандала с коррупцией в престижных колледжах США, когда богатые родители давали взятки за гарантированное поступление в учебные заведения их детей. Актрису задержали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
В ФБР отметили, что кроме Хаффман, в центре скандала оказалась актриса Лорин Локлин и еще 48 человек, не связанных с шоу-бизнесом.
Инцидент связан с масштабной коррупцией в престижных американских колледжах. Стало известно, что богатые родители давали большие взятки за гарантированное поступление их детей в учебные заведения. Это крупнейшая афера в истории США, связанная с подкупом руководства образовательных учреждений, отмечает издание.
По данным издания, Хаффман "пожертвовала" одному из колледжей 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь смогла туда вступить. Сколько давала за вступление Лорин Локлин - неизвестно.
Одно из адвокатов рассказал, что в схеме был задействован специальный список родителей, похожий на "каталог богатств и привилегий". В нем фигурировали, в частности, генеральные директора крупных компаний, модельер и сопредседатель глобальной юридической фирмы.
Как рассказал агент ФБР Джозеф Бонаволонта, поступление ребенка стоило родителям от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов США. Взносы принимала организация Key Worldwide Foundation, которая якобы занималась подготовкой абитуриентов.
Сейчас Хаффман задержали. Она среди других была обвинена в заговоре с целью совершения мошенничества, что грозит лишением свободы на срок до 20 лет.
Ранее УНН сообщал, что в США разгорелся спор относительно фильма о сексуальных домогательствах со стороны Майкла Джексона.