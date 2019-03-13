Звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" задержали в США

КИЕВ. 13 марта. УНН. Американская актриса Фелисити Хаффман, которая известна по роли Линетт Скаво в телесериале "Отчаянные домохозяйки", оказалась в центре скандала с коррупцией в престижных колледжах США, когда богатые родители давали взятки за гарантированное поступление в учебные заведения их детей. Актрису задержали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.