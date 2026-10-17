З'явилися знімки наслідків удару по дата-центру "Яндекса" у росії
Київ • УНН
Безпілотники пошкодили щонайменше половину корпусів дата-центру «Яндекса» у Владимирі. Атака спричинила пожежу та масштабні збої сервісів.
У мережі оприлюднили супутникові знімки дата-центру російської компанії "Яндекс" у владимирі, який атакували безпілотники 11 жовтня. На фотографіях видно пошкодження щонайменше половини корпусів підприємства. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Марка Крутова, пише УНН.
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На опублікованих знімках зафіксовані наслідки ударів по будівлях дата-центру, розташованих на вулиці Енергетиків. Пошкодження помітні на кількох корпусах, які розміщені поруч один з одним.
Уранці 11 жовтня OSINT-аналітики ASTRA встановили, що після атаки безпілотників на території дата-центру виникла пожежа. Дим від займання поширився на цілий район міста, а компанія "Яндекс" повідомила про повну зупинку роботи об'єкта.
Атака спричинила масштабні збої сервісів
Після удару користувачі в росії та за кордоном зіткнулися з проблемами під час виклику таксі та доступу до банківських послуг. У самому "Яндексі" підтвердили перебої в роботі сервісів і служби підтримки.
За попередніми оцінками, відновлення пошкоджених унаслідок атак дата-центрів компанії може тривати до 6 місяців.
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