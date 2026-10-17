Появились снимки последствий удара по дата-центру «Яндекса» в России

В сети опубликовали спутниковые снимки дата-центра российской компании «Яндекс» во владимире, который атаковали беспилотники 11 октября. На фотографиях видны повреждения как минимум половины корпусов предприятия. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на журналиста «Радио Свобода» Марка Крутова, пишет УНН.

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На опубликованных снимках зафиксированы последствия ударов по зданиям дата-центра, расположенным на улице Энергетиков. Повреждения заметны на нескольких корпусах, которые находятся рядом друг с другом.

Утром 11 октября OSINT-аналитики ASTRA установили, что после атаки беспилотников на территории дата-центра возник пожар. Дым от возгорания распространился на целый район города, а компания «Яндекс» сообщила о полной остановке работы объекта.

Атака вызвала масштабные сбои в работе сервисов

После удара пользователи в россии и за рубежом столкнулись с проблемами при вызове такси и доступе к банковским услугам. В самом «Яндексе» подтвердили перебои в работе сервисов и службы поддержки.

По предварительным оценкам, восстановление повреждённых в результате атак дата-центров компании может занять до 6 месяцев.

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